نانت يتعادل إيجابيا مع رين في الشوط الأول من الدوري الفرنسي

أنتهي الشوط الأول من مواجهة رين ونانت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على استاد روازون بارك في اللقاء المقام ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023-2024.

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وتقدم رين بالهدف الأول عن طريق بينجامين بوريجايد من ركلة جزاء في الدقيقة 6 من بداية أحداث اللقاء، ثم تعادل نانت بأقدام بيدرو شيريفيلا في الدقيقة 45.

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام رين بالدوري الفرنسي

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

الدفاع: كاستيليتو – كيومارت – ميرلين – دوفرين.

الوسط: دوجلاس أجوستو – تشيرفيلا – موتوسامي.

الهجوم: مولت – مصطفى محمد – موسيس سيمون.

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

الدفاع: كاستيليتو – كيومارت – ميرلين – دوفرين.

الوسط: دوجلاس أجوستو – تشيرفيلا – موتوسامي.

الهجوم: مولت – مصطفى محمد – موسيس سيمون.