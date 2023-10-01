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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نانت يتعادل إيجابيا مع رين في الشوط الأول من الدوري الفرنسي

نانت
نانت

أنتهي الشوط الأول من مواجهة رين ونانت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على استاد روازون بارك في اللقاء المقام ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023-2024. 

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مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام رين بالدوري الفرنسي

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مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة رين الليلة

وتقدم رين بالهدف الأول عن طريق بينجامين بوريجايد من ركلة جزاء في الدقيقة 6 من بداية أحداث اللقاء، ثم تعادل نانت بأقدام بيدرو شيريفيلا في الدقيقة 45.

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام رين بالدوري الفرنسي

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

الدفاع: كاستيليتو – كيومارت – ميرلين – دوفرين.

الوسط: دوجلاس أجوستو – تشيرفيلا – موتوسامي.

الهجوم: مولت – مصطفى محمد – موسيس سيمون.

 

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

الدفاع: كاستيليتو – كيومارت – ميرلين – دوفرين.

الوسط: دوجلاس أجوستو – تشيرفيلا – موتوسامي.

الهجوم: مولت – مصطفى محمد – موسيس سيمون.

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