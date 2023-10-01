الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام رين بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت

 أعلن بيير أريستوي، المدير الفني لفريق نانت، عن تشكيل الأصفر لمباراة رين،  التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب روازون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من مباريات الدوري الفرنسي.
 

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مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة رين الليلة

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نانت بقيادة مصطفي محمد يواجه رين اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

 وشهد التشكيل الأساسي لفريق نانت، تواجد مصطفى محمد ليقود خط الهجوم.
 

 تشكيل نانت لمباراة رين:

 في حراسة المرمى: ألبان لافون
 في خط الدفاع: دوفيرني، كاستيليتو، كوميرت، ميرلين.
 في خط الوسط: موليت، أوجوستو، تشيريفيا، موتوسامي، سيمون.
 في خط الهجوم: مصطفى محمد.

 ويحتل نانت المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ويملك في رصيده 8 نقاط، بعد تحقيق انتصارين، والتعادل في مثلهم، وخسارة اثنين أيضًا، خلف رين الذي يأتي في المركز الـ12 بنفس عدد النقاط.
 

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