السيسي يكشف موعد تحقيق المستهدف من الأراضي الزراعية المستصلحة (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم تحقيق المستهدف من الأراضي الزراعية الجديدة خلال عامين على الأكثر، مشيراً إلى أن تكلفة استصلاح 4 ملايين فدان تبلغ حوالي تريليون جنيه.

إيقاف مشروع توشكي لمدة 20 عام

وأضاف "السيسي" خلال حضوره مؤتمر حكاية وطن، أن الحائط الصخري الموجود في مشروع توشكي تسبب في إيقاف مشروع توشكي لمدة 20 عاماً، موضحاً أن هذا الحائط يبلغ طوله 7 كيلومترات.

ووجه الرئيس السيسي، سؤالا لوزير الزراعة عن تكلفة استصلاح الفدان، معقبا: "انت مش عاوز تقول الرقم ليه؟".