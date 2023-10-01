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الأحد 01 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يكشف موعد تحقيق المستهدف من الأراضي الزراعية المستصلحة (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم تحقيق المستهدف من الأراضي الزراعية الجديدة خلال عامين على الأكثر، مشيراً إلى أن تكلفة استصلاح 4 ملايين فدان تبلغ حوالي تريليون  جنيه.

 إيقاف مشروع توشكي لمدة 20 عام

وأضاف "السيسي" خلال حضوره مؤتمر حكاية وطن، أن الحائط الصخري الموجود في مشروع توشكي تسبب في إيقاف مشروع توشكي لمدة 20 عاماً، موضحاً أن هذا الحائط يبلغ طوله 7 كيلومترات.

ووجه  الرئيس السيسي، سؤالا لوزير الزراعة عن تكلفة استصلاح الفدان، معقبا:  "انت مش عاوز تقول الرقم ليه؟".

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