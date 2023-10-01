الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

السيسي: استصلاح الفدان الزراعي يكلف 260 ألف جنيه (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الدولة في الملف الزراعي خلال الـ 9 سنوات الماضية، حيث تركزت كلمته على مشروع الدلتا الجديدة وتحويل ملايين الأفدنة من صحراوية إلى خضراء صالحة للنباتات.

وخلال كلمة الوزير بمؤتمر “حكاية وطن”، نقلته قناة إكسترا نيوز، استوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزير، قائلًا له: “تعالى نرجع تاني نتكلم في الكميات، أنا كاتبهم الآن أمامي، توجد 260 ألف فدان لم تذكرهم هم ليسوا محسوبين لديك، قلت توشكى وشرق العوينات وسيوة، أين كوم إمبو، الأرقام التي ذكرتها في الفدادين يكلف الواحد 260 ألف يعني تريليون جنيه 1000 مليار، طب إنت كاتبهم قليل ليه كده”.

txt

حسام عبدالغفار: القطاع الصحي شهد طفرة تاريخية في عهد الرئيس السيسي

txt

خبير علاقات دولية: السيسي أعاد نهج النهضة الشاملة لمصر بعد عهد محمد علي

وتابع السيسي: “انت بتكلم في 4 ملايين فدان في اللاهون والمنيا، لكن الوزير يقصد أن من يدخل حيز الإنتاج هذا العام ما ذكره من فدادين”، مردفًا: “مصر تتمتع بأراض صخرية من الصعب استصلاحها، فليس عندنا أمطارًا سنوية تساعد على الزراعة".

مواد متعلقة

كيف استطاع الرئيس السيسي القضاء على العشوائيات بـ 33 مليار جنيه.. فيديو

السيسي: الخوف من فقدان وحدات قانون الإيجار القديم عقبة أمام استغلال 2 مليون وحدة (شاهد)

السيسي: رئيس الوزراء أكثر شخصية تحملت ضغوط (شاهد)

السيسي يوجه بسرعة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي (شاهد)

السيسي يعلق على انتقاد الإعلاميين إنفاق قطر 300 مليار دولار استعدادا لكأس العالم (شاهد)

السيسي: كنت زعلان على بلدي بعد حديث موشيه دايان (شاهد)

السيسي: البلد تتغير من الواقع اللى موجودة فيه لواقع تانى خالص (شاهد)

السيسي: الدولة اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهاش إلا الأفكار (شاهد)

الجريدة الورقية