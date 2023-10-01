السيسي: استصلاح الفدان الزراعي يكلف 260 ألف جنيه (فيديو)

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الدولة في الملف الزراعي خلال الـ 9 سنوات الماضية، حيث تركزت كلمته على مشروع الدلتا الجديدة وتحويل ملايين الأفدنة من صحراوية إلى خضراء صالحة للنباتات.

وخلال كلمة الوزير بمؤتمر “حكاية وطن”، نقلته قناة إكسترا نيوز، استوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزير، قائلًا له: “تعالى نرجع تاني نتكلم في الكميات، أنا كاتبهم الآن أمامي، توجد 260 ألف فدان لم تذكرهم هم ليسوا محسوبين لديك، قلت توشكى وشرق العوينات وسيوة، أين كوم إمبو، الأرقام التي ذكرتها في الفدادين يكلف الواحد 260 ألف يعني تريليون جنيه 1000 مليار، طب إنت كاتبهم قليل ليه كده”.

وتابع السيسي: “انت بتكلم في 4 ملايين فدان في اللاهون والمنيا، لكن الوزير يقصد أن من يدخل حيز الإنتاج هذا العام ما ذكره من فدادين”، مردفًا: “مصر تتمتع بأراض صخرية من الصعب استصلاحها، فليس عندنا أمطارًا سنوية تساعد على الزراعة".