حبي عصابة الاتجار فى العملة بالقاهرة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، بحبس ٣ أشخاص كونو تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية" ومبالغ مالية عملات أجنبية "مزورة" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر جدد قاضي المعارضات، اليوم الأحد، حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بقتل زوجها بعد اكتشافها علاقته غير الشرعية مع سيدة أخرى.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ‏تلقي قسم شرطة المرج بلاغاً من مستشفى حكومي باستقبالها شخص مصاب بطعنة نافذة بالجسم وتوفي متأثرا بإصابته.

‏علي الفور انتقل رجال الأمن وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطها ، وأقرت بارتكاب الواقعة بسبب اكتشافها خيانته لها وعلاقته بأخري، وعندما واجهته بذلك وقعت مشاجرة بينهما قامت على إثرها بإحضار سكيناً من المطبخ وطعنه ليلقي مصرعه في الحال.