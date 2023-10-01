شاهد نيولوك عمر كمال يثير الجدل في مباراة فيوتشر وسينجيدا

آثار النجم المصري الدولي عمر كما عبدالواحد لاعب فريق نادي فيوتشر الجدل في المواجهة الجارية أمام فريق نادي سينجيدا التنزاني، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 التمهيدي الثاني بكأس الكونفدرالية، الجارية على ملعب ستاد الإنتاج الحربي، لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

نيولوك عمر كمال يثير الجدل خلال مواجهة فيوتشر ضد سينجيدا

وظهر عمر كمال عبدالواحد بـ نيولوك غريب آثار به الجدل ليعلق عليه الجمهور بأنه واحد من أغرب قصات الشعر التي ظهر بها اللاعبين في تاريخ الأندية المصرية.

افتتح التسجيل لنادي فيوتشر اللاعب أحمد عاطف في الدقيقة 5 في الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني سيطرة من جانب أصحاب الأرض ليعودا في النتيجة عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 53 وبعدها يتمكن عمر كمال عبدالواحد من إضافة الهدف الثالث لمودرن فيوتشر في الدقيقة 68 وهدف التأهل لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وحصل اللاعب محمود رزق نجم نادي فيوتشر على بطاقة حمراء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، وسجل هدف سينجيدا الوحيد اللاعب معروف تشاكي في الدقيقة 28 من نفس الشوط.