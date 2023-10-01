الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خبير علاقات دولية: السيسي أعاد نهج النهضة الشاملة لمصر بعد عهد محمد علي

السيسي يضع حجر أساس
السيسي يضع حجر أساس العاصمة الإدارية أكتوبر 2017

قال الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مؤتمر حكاية وطن الذي يعقد على مدار 3 أيام بحضور الرئيس السيسي، هو حكاية تتجسد في قائد يقود بلده للتنمية والتطوير، مشيرا إلى أن المؤتمر يكشف ما فعلته الدولة خلال 9 سنوات مضت.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤتمر حكاية الوطن يعبر عن المواطن المصري، لافتا إلى أن المؤتمر تحدث عن محاور التعليم والصحة والتأكيد على أن المواطن المصري وهو الثروة للدولة.

txt

كيف استطاع الرئيس السيسي القضاء على العشوائيات بـ 33 مليار جنيه.. فيديو

txt

السيسي: الخوف من فقدان وحدات قانون الإيجار القديم عقبة أمام استغلال 2 مليون وحدة (شاهد)


وأشار إلى أن هناك رؤية سياسية لإعادة بناء الدولة المصرية، مؤكدا أن مصر لم تشهد أي نهضة شاملة منذ عهد محمد علي وحدثت مع وجود الرئيس السيسي وقيادته للدولة.

عضوية البريكس


كما أكد أن مصر تشهد مسيرة تنمية كبيرة بمختلف المجالات، لافتا إلى أن المسيرة متواصلة رغم كافة التحديات والصعاب التي تواجه مصر خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تضرب دول العالم.


وأوضح أن الرؤية السياسية أساسها المواطن المصري، مشددا على أن الرئيس السيسي عازم على بناء مصر بمختلف المجالات.


وأشار إلى أن انضمام مصر لعضوية البريكس يتيح أسواق جديدة للصادرات المصرية ، كما يفتح شراكات لجذب الاستثمارات، كذلك تبادل العملات مع الدول الأخري وهو التعامل مع المتغيرات الجديدة العالمية وإنهاء الاحتكار الاقتصادي في الدولار والقضاء على هينمة القوى العظى والتحكم في دول العالم، وهو يعد تنوعا في دوائر مصر السياسية.

 

مواد متعلقة

السيسي: رئيس الوزراء أكثر شخصية تحملت ضغوط (شاهد)

السيسي يوجه بسرعة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي (شاهد)

السيسي يعلق على انتقاد الإعلاميين إنفاق قطر 300 مليار دولار استعدادا لكأس العالم (شاهد)

السيسي: كنت زعلان على بلدي بعد حديث موشيه دايان (شاهد)

السيسي: البلد تتغير من الواقع اللى موجودة فيه لواقع تانى خالص (شاهد)

السيسي: الدولة اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهاش إلا الأفكار (شاهد)

السيسي: قلت إن الإخوان ممكن تهد البلد بـ2 مليار جنيه (شاهد)

الجريدة الورقية