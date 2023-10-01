حسام عبدالغفار: القطاع الصحي شهد طفرة تاريخية في عهد الرئيس السيسي

تحدث الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن أن هناك طفرة تاريخية فـي القطاع الصحي بتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدولة المصرية خرجت من المفهوم الضيق للصحة كونه حق المواطن في تلقي العلاج إلى المفهوم الأوسع وهو حق المواطن في الصحة.

وتابع أنه بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز، مؤكدا أن الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان مع المواطن المصري من اليوم الأول بمبادرات رئاسية تغطي جميع المراحل العمرية التأمين الصحي الشامل تحقق في 6 محافظات وخلال فترة قليلة سيمتد لمحافظات أخرى لتوفير تغطية صحية شامة للمواطنين.

وقال عبدالغفار، إنه تم على مستوى الجمهورية تطوير المستشفيات والمراكز ولا توجد محافظة إلا وبها تطوير وإنشاءات الآن، مؤكدا أن وزارة الصحة عملت منذ 2014 على دعم الكوادر والفرق الطبية من خلال القوانين التي تؤكد حقهم في الحياة المادية المستقرة، ومؤخرًا صدر قانون خاص بالمجلس الصحي المصري واللائحة التنفيذية له تنظم التدريب المهني والتخصصي للعاملين في القطاع الصحي.

اهتمام الدولة بالكادر الطبي في عهد الرئيس

وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن اهتمام الدولة بالكادر الطبى، قائلا:" حجم القوانين الذى صدرت منذ 2014 لم تحدث قبل ذلك، ثم صدر قانون بدل المخاطر والقانون رقم 18 الذى زود فى بدل المخاطر".

وأضاف عبد الغفار، أنه صدر قاون رقم 12 عام 2023 والذى ينظم التدريب المهنى والتخصصى للعاملين بالقطاع الصحى، وأتوقع خلال الدورة البرلمانية المقبلة سيبلغ قانون المسئولية المهنية.

تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين في ملف الصحة

ولفت حسام عبد الغفار، إلى أن الدولة أنفقت 51 مليار جنيه على منظومة التأمين الصحى الشامل حتى الآن، وانخفض إنفاق المواطن من 68% إلى 47% بعد عام، موضحا أن المنظومة تسير بخطوات ثابتة والرئيس السيسى يعمل على تقصير مدة التطبيق للمنظومة.

وأكد أن الرئيس السيسى والوزارة تطمح فى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال حياة صحية كريمة وحالة من الكمال البدنى والروحى والاجتماعى لكل المواطنين بجميع المحافظات.