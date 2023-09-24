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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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العاصفة أوفيليا تجتاح ولايات أمريكية (فيديو)

العاصفة أوفيليا
العاصفة أوفيليا

تعرض سكان أجزاء من ولايتي نورث كارولينا وفرجينيا الساحليتين لفيضانات بعد أن وصلت العاصفة الاستوائية أوفيليا، إلى اليابسة بالقرب من جزيرة حاجزة في ولاية كارولينا الشمالية، ما أدى إلى هطول أمطار ورياح مدمرة وأمواج خطيرة.

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وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن العاصفة وصلت إلى الشاطئ بالقرب من جزيرة إميرالد مصحوبة برياح تقترب من قوة الإعصار بسرعة 113 كيلومترا في الساعة لكن الرياح ضعفت مع تحركها شمالا مع عبور مركز العاصفة إلى فرجينيا بحلول المساء. ومن المتوقع أن تجتاح أوفيليا شمال شرق الأحد على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي إلى نيوجيرسي.

العاصفة أوفيليا تتباطأ 

وقال المركز إن أوفيليا تباطأت لتصبح منخفضًا استوائيًا، وهو شكل ضعيف من العاصفة الاستوائية، وتم إيقاف جميع التحذيرات من هبوب العواصف والعواصف الاستوائية.

وأظهرت مقاطع الفيديو من وسائل التواصل الاجتماعي أن المجتمعات المطلة على النهر في ولاية كارولينا الشمالية مثل نيو برن وبيلهافن وواشنطن تعاني من فيضانات كبيرة. ولم يتضح على الفور حجم الضرر.

وتناقصت الرياح ومن المتوقع أن يتجه النظام نحو الشمال الشرقي بحلول يوم الأحد. وقال بيان لمركز الأعاصير مساء السبت: "من المتوقع حدوث ضعف إضافي، ومن المرجح أن تصبح أوفيليا إعصارًا ما بعد استوائي غدًا".

حتى قبل وصوله إلى اليابسة، أثبت أوفيليا أنه غادر بما فيه الكفاية بحيث اضطر خفر السواحل إلى إنقاذ خمسة أشخاص ليلة الجمعة من قارب راسٍ بالقرب من ساحل ولاية كارولينا الشمالية.

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