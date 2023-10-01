الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بايدن: أمريكا لن تتخلى عن أوكرانيا رغم الاتفاق لتجنب الإغلاق

جو بايدن
جو بايدن

 أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا، قائلًا إن الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونجرس المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومي المؤقت الذي أدى إلى تجنب الإغلاق.

 

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 وعندما سُئل بايدن في مؤتمر صحفي عما إذا كان يمكنه الوثوق برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في اتفاقات مستقبلًا، أجاب "عقدنا للتو اتفاقًا بشأن أوكرانيا، لذا سنكتشف ذلك".

 ولم تتضح طبيعة هذا الاتفاق، وانتقد بايدن الجمهوريين لعرقلتهم محادثات الإنفاق الحكومي.

 وانتقد الرئيس الديموقراطي جو بايدن الجمهوريين، داعيًا رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى تجنب شبح إغلاق آخر عندما ينتهي الاتفاق المؤقت الذي مدته 45 يومًا.

 وقال بايدن متحدثًا من غرفة روزفلت في البيت الأبيض "لقد سئمت وتعبت من سياسة حافة الهاوية".

 وأضاف الرئيس الأمريكي "سياسة حافة الهاوية يجب أن تنتهي ينبغي ألا تحدث أزمة أخرى".

 

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