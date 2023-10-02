الأزمات المرورية تضرب عين شمس الشرقية

يشهد شارع أحمد عرابي بحي عين شمس في محافظة القاهرة أزمات مرورية متكررة طوال اليوم؛ بسبب تزايد أعداد الباعة الجائلين على جانبي الطرق وفي وسط الطريق، وكذلك المحال التجارية التي تقوم بفرش منتجاتهم خارج المحال بعدد أمتار كبيرة علي الجانبين وعربات الميكروباص والتوكتوك غير المرخصين والذين يسيرون دون انضباط بالشارع.



وتسبب ذلك في أزمات تعيق حركة المواطنين من المارة والعاملين بجهاز الدولة أو القطاع الخاص عند خروجهم للذهاب إلى عملهم وعودتهم ويرجع ذلك إلى عدم النظر إلى الشارع من الإدارة المحلية لحى عين شمس أو الاهتمام به ويُعيق الزحام حركة السيارات دائمًا منها سير سيارات الإسعاف لإنقاذ المرضي وسيارات الحماية المدنية.



وقال محمد علاء أحد المواطنين سكان حي عين شمس ومن المتضررين من هذه الفوضي: "نرجو محاسبة الباعة الجائلين من قبل حي بولاق الدكرور وإيجاد حلول وتخصيص أماكن لهم شارع مصطفى حافظ وأن مشكلات الشارع عديدة ومتكررة وتتبلور في الميكروباص والتوكتوك لأنه يسبب أزمات مرورية ضخمة.



وصرح محمد صابر أحد أهالى حى عين شمس، نحن سكان عين شمس الشرقية بالقاهرة خاصة شوارع فلسطين وأحمد عرابى ومصطفى حافظ والشوارع المحيطة بها من شارع جسر السويس، فالباعة الجائلون الذين احتلوا الشوارع والميادين والحديقة الموازية لجسر السويس حولوها إلى «كوفى شوبات» تسهر طوال الليل وتقدم الشيشة والمخدرات وكل الممنوعات، وانتشرت الأكشاك بدون ترخيص وسرقة التيار الكهرباء، والمقاهى تعمل لمدة 24 ساعة دون توقف ومكبرات صوت الباعة الجائلين تقلق الناس ولا يوجد مكان للمشاة لا على الرصيف ولا على الشارع.



نستغيث بمحافظ القاهرة ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورئيس حى عين شمس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه رحمة بالأهالى وأسوة بالمناطق الأخرى.