وكيل صحة قنا يعقد إجتماعا بمديري الإدارات الفنية

عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الأحد، إجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة سير العمل بالوحدات الصحية والمستشفيات والوقوف علي التحديات وعرض الحلول المناسبة لتقديم الخدمات اللازمة.

وناقش الاجتماع تعزيز الموارد المالية للمديرية، ومتابعة الإنجازات بمشروعات حياة كريمة بالوحدات الصحية، ومناقشة الإنجازات الإنشائية والفنية بمستشفيات نجع حمادي، أبوتشت ودشنا والتي يجري إنشاؤها ضمن خطة حياة كريمة لتطوير المستشفيات بالمحافظة.

كما تم مناقشة توجيهات معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار خلال إجتماعه بوكلاء الوزارة بشأن صرف مستحقات الأطباء المتعاقدين، فضلاً عن مراجعة جهود إدارة النفايات والتخلص السليم من نفايات المستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة عقود الأمن، النظافة والتغذية لجميع المستشفيات، والتأكيد علي وصول خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة لجميع مستحقيها في القري والنجوع، بالإضافة لتكثيف التوعية والتثقيف الصحي ونشر التوعية للمواطنين حول المبادرات الرئاسية وضرورة الإستفادة منها، والتأكيد علي تسجيل جميع الحالات التي تلقت خدمات المبادرات الرئاسية ليتم متابعتها حسب الحالة الصحية.

وجرى التأكيد علي وصول خدمات القوافل الطبية ودورها في وصول رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، ومراجعة تردد الوحدات وضرورة التسجيل السليم للمترددين علي الوحدات، ومتابعة الإجراءات الوقائية المختلفة للحد من إنتشار الأمراض المعدية.