عاجل.. أمطار تضرب محافظات عدة الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا، يسود غدًا الإثنين طقس حار نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، كما أن هناك فرص هطول أمطار.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا وأماكن سقوط أمطار:

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدل الحرارة ليلًا، كما تنخفض نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يعمل على الإحساس بانخفاض الحرارة، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري مما يعمل على تلطيف الأجواء.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر غدًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

أماكن سقوط أمطار غدًا:

هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر تحديث لخرائط الطقس والأقمار الصناعية يشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى وجود غطاء سحابي يؤثر في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعد، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وتعد محافظات شمال الصعيد (بني سويف – الفيوم – المنيا )، وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت سابقًا، أن يشهد اليوم السبت، يشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.