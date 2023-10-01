الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد الجوية: انكسار الموجة الحارة وانخفاض 5 درجات (فيديو)

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بعد الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، قائلة إن الأجواء خريفية اليوم على محافظات الجمهورية.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على  القناة الأولى، اليوم الأحد، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ما سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي بدورها سوف تحبس جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم وبالتالي يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الانخفاض في درجات الحرارة يتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات في معظم محافظات الجمهورية بعد الارتفاعات خلال الأيام الماضية.

الأرصاد الجوية: الأجواء لطيفة وتصل إلى 22 درجة

وأشارت إلى أن الأجواء خلال فترة النهار مائلة للحرارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء معتدلة تمامًا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد جنوب سيناء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات المساء هيحصل إنخفاض فى درجات الحرارة وخاصة خلال فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، حيث أن الصغري سوف تنخفض خلال فترات الليل لتصل ما بين 23 الى 22 درجة مئوية".

وذكرت أن الأجواء لطيفة تمامًا خلال فترات الليل فى معظم محافظات الجمهورية خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح مما يساعد على عدم إحساسنا بأى نسب رطوبة وإحساسنا بإنخفاض درجات الحرارة.

 

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