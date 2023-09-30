الأرصاد الجوية تُحذر: الغطاء السحابي كثيف وفرص سقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تقدم الغطاء السحابي الكثيف في السماء ليغطي مناطق من القطاع الشرقي للبلاد والذي يتساقط معه أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية لكنها تضفي أجواء لطيفة.

أمطار خفيفة:

ويشير آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى وجود غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن وجود الغطاء السحابي سيؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، أن يشهد اليوم السبت طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 35 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 و الصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 44 والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 39 والصغرى 22 درجة.