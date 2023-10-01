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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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كيف استطاع الرئيس السيسي القضاء على العشوائيات بـ 33 مليار جنيه.. فيديو

السيسي يتفقد عزبة
السيسي يتفقد عزبة الهجانة فبراير 2021

كشف عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مؤتمر حكاية وطن ينم عن وضوح في الرؤية لدى الحكومة والأعمال التي تمت.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الحديث في مؤتمر حكاية وطن عن المشاريع التي تم إنجازها على أرض الواقع وليس وضع حجر أساس.

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وأكد عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الموانئ المصرية يمكنها تخزين 26 مليون حاوية، وبالتالي هذا يجعل مصر مهيأة أن تكون مركز للتخزين العالمي.

تنافسية عالمية


ولفت إلى أن الاستثمار يبحث عن البنية الأساسية الحقيقية، موضحا أن التنافسية العالمية تستند إلى البنية التحتية، ولن يذهب مستثمر إلى دولة بدون موانئ وطرق ومرافق. 


وأردف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الطرق المصرية كانت تستوعب 8 ملايين سيارة في 2014، وحاليا بعد التوسع في شبكة الطرق باتت تستوعب 11.5 مليون سيارة.


واستكمل حديثه موضحا أن كل دولة تسعى لتحسين جودة حياة مواطنيها، إضافة إلى كونها جاذبة للاستثمار وهذا يتطلب مشروعات بنية تحتية وتوفير الطاقة والمرافق.


واختتم عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الإنفاق على تطوير العشوائيات في مصر خلال الفترة التي تراوحت من 2014 وحتى 2022 بلغت 33 مليار جنيه.

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