مصطفى الفقي: الدولة حريصة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة محايدة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، إن الدولة تؤكد على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهناك نوايا طيبة، لذلك دعونا نستمع إلى هذا.

لا بد أن يتطور العقل المصري مع مفاهيم الديمقراطية الحديثة



وأضاف مصطفى الفقي خلال حواره مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر الشاشة "mbc masr"، أن التطور هو سُنة الحياة ولا بد أن يتطور العقل المصري مع مفاهيم الديمقراطية الحديثة ويكون هناك قدر كبير جدًا من الحيادية الذي لم نعهدها في العقود السابقة.

وأشارمصطفى الفقي إلى أن هناك حرصًا كبيرًا جدًا من الدولة على أن تكون هذه الانتخابات انتخابات محايدة تدفع بشخص الرئيس أيا ما كان من هو إلى مقدمة الشعب المصري ليقوده في المرحلة القادمة، مضيفًا أنه في اعتقاده أن الرئيس السيسي هو من سيفوز بهذه الانتخابات.