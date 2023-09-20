الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى الفقي: الدولة حريصة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة محايدة (فيديو)

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، إن الدولة تؤكد على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهناك نوايا طيبة، لذلك دعونا نستمع إلى هذا.

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لا بد أن يتطور العقل المصري مع مفاهيم الديمقراطية الحديثة 


وأضاف مصطفى الفقي  خلال حواره مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر الشاشة "mbc masr"، أن التطور هو سُنة الحياة ولا بد أن يتطور العقل المصري مع مفاهيم الديمقراطية الحديثة ويكون هناك قدر كبير جدًا من الحيادية الذي لم نعهدها في العقود السابقة.

وأشارمصطفى الفقي إلى أن هناك حرصًا كبيرًا جدًا من الدولة على أن تكون هذه الانتخابات انتخابات محايدة تدفع بشخص الرئيس أيا ما كان من هو إلى مقدمة الشعب المصري ليقوده في المرحلة القادمة، مضيفًا أنه في اعتقاده أن الرئيس السيسي هو من سيفوز بهذه الانتخابات.

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