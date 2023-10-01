عقد قصر ثقافة موط بمحافظة الوادي الجديد، ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد ورشة حكى بعنوان “دور الانترنت في اختراق عقول الشباب” قدمت الورشة إيمان يوسف

وتهدف الورشة إلى استكشاف الأثر الذي يحدثه الانترنت على عقول الشباب في عصرنا الحالي، فمع التطور التكنولوجي السريع والانتشار الواسع للانترنت، تأثرت حياة الشباب بشكل كبير. تُعد الشبكات الاجتماعية والتطبيقات المختلفة وسائل تواصل يومية للشباب، وقد أصبحوا يقضون ساعات طويلة في التفاعل مع هذه الوسائل الرقمية.

وقدمت إيمان يوسف خلال الورشة نقاشًا شيقًا يتناول تأثير الانترنت في الشباب على المستوى العقلي والاجتماعي.

وتناولت المحاضرة آثار الاستخدام المفرط للانترنت على الصحة العقلية والتنمية الشخصية للشباب، وكيف يؤثر ذلك في عملية التفكير واتخاذ القرارات.

وتواجه الجمعيات والمؤسسات التعليمية والثقافية تحديًا كبيرًا في مساعدة الشباب على استخدام الانترنت بشكل آمن وفعال. تحث هذه الورشة المشاركين على التفكير في كيفية الاستفادة الإيجابية من الانترنت وتجنب تأثيراته السلبية. تم تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين حول كيفية تعزيز التوعية وتثقيف الشباب حول استخدام الانترنت بشكل آمن ومسؤول.

وتعد هذه الورشة جزءًا من سلسلة فعاليات ثقافية وفنية تهدف لتعزيز الوعي والتثقيف والتنمية الشخصية للشباب في المجتمع، إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بدعم التطوير الشخصي والاجتماعي للشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في الحياة الثقافية والاجتماعية.

“دور الانترنت في اختراق عقول الشباب” ورشة حكى بقصر ثقافة موط بالداخلة

“دور الانترنت في اختراق عقول الشباب” ورشة حكى بقصر ثقافة موط بالداخلة