طارق السيد: الزمالك معه مدرب بيألف فى التشكيل وجميع قراراته غير مفهومة

أكد طارق السيد قائد نادي الزمالك السابق، أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للأسف يقوم بالتأليف فى التشكيل بجانب التغييرات، وهو ما يؤثر على مستوي اللاعبين والنتائج.

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قال طارق السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الأحد :" للأسف الزمالك معه مدرب بيألف فى التشكيل، وجميع قراراته غير مفهومة وتحتاج للتفسير، نري تغييرات غريبة وخاطئة، بجانب أيضًا دراسة للمنافس بشكل خطأ، وعدم الاعتماد على طريقة لعب مناسبة لإمكانيات الفريق.

أشار :" الخروج أمام أرتا سولار الجيبوتي فى الكونفدرالية كان سيكون كارثة كروية في تاريخ النادي بسبب أوسوريو.

وتابع:" أرى أن عودة الزمالك فى المباراة عندما كل لاعب كان يلعب فى مركزه ولم يسمع تعليمات أوسوريو الغريبة للغاية، مما جعل هناك انتفاضة كبيرة فى المستوى.

ويذكر أن الزمالك استطاع التأهل فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز إيابًا على فريق أرتا سولار الجيبوتي برباعية مقابل هدف.