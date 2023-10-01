سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض بواقع 15.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11040.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 143 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية : السعودي الألماني الصحية، والصناعات الكهربائية، والتطويرية الغذائية، ومتطورة، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ريدان، ونادك، ونسيج، وسينومي ريتيل، وثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.35% و3.80% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية : دار الأركان، وأرامكو السعودية، وشمس، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات لومي، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، ودار الأركان، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الأحد، على ارتفاع 8.33 نقاط ليقفل عند مستوى 22698.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 30.99 نقطة ليبلغ مستوى 6917.72 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 %، من خلال تداول 164.8 مليون سهم عبر 8761 صفقة نقدية بقيمة 31.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 32.36 نقطة ليسجل 5749.74 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.57% من خلال تداول 90.7 مليون سهم نفذت عبر 4164 صفقة نقدية بقيمة 9.9 ملايين دينار.

كما صعد مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بواقع 31.47 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7552.28 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.42% جراء تداول 74 مليون سهم عبر 4597 صفقة بقيمة 21.8 مليون دينار..

مؤشر بورصة قطر يغلق على تراجع

بورصة قطر

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.35 %، وبواقع 35.80 نقطة، ليصل إلى مستوى 10216.15 نقطة.

وجرى خلال جلسة فى أسواق الأسهم القطرية خلال، اليوم، تداول 197 مليونًا و873 ألفًا و105 أسهم، بقيمة 414 مليونًا و15 ألفًا و450.687 ريالًا.

وبلغت رسملة السوق فى الأسهم القطرية ، في نهاية جلسة التداول 601 مليار و147 مليونًا و139 ألفًا و799.470 ريالًا، مقارنة بـ 603 مليارات و952 مليونًا و503 آلاف و673.950 ريالًا، في الجلسة السابقة.