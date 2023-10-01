جني الأرباح يكبد البورصة 3.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام جلسة تعاملات اليوم الأحد بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بعمليات جني الأرباح للمستثمرين الاجانب.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 3.5 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.369.6 تريليون جنيه.

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوي20054نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا طفيفا بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى3789 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 78 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 1.9 مليار جنيه .