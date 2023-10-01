خبير مالي يتوقع استكمال مؤشرات البورصة لتحطيم مستوياتها التاريخية خلال التعاملات

تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة موجة ارتفاعاتها، مستهدفة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستويات تاريخية جديدة.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس30 مستوى20800 نقطة، وذلك حال تجاوزه منطقة 20500 نقطة التي تعد نقطة مقاومة.

كما تتوقع أيضا أن تمثل منطقة 19800 نقطة مستوى دعم أولى، يليه مستوى 19500 نقطة كمستوى دعم ثان.

كانت مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية قد واصلت موجة صعودها القياسي، وسط تفاؤل كبير من جانب المستثمرين بعد قيام البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة، دون تغيير.

تسبب إجراء البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في توجيه السيولة المالية إلى الأسهم المقيدة، بهدف التحوط من تدني قيمة العملة، حيث ساهم تدفق السيولة في ارتفاع جماعي للاسهم، وهو ما ساهم أيضا في تعرض السوق لعمليات جني أرباح، وهو ما يعد أمر صحي.

كما شهدت التداولات عودة قوية للمستثمرين الأجانب لعمليات الشراء، بعد تجدد الحديث حول تحرير سعر الصرف من جديد، وساعد ذلك أيضا في ارتفاع متوسطات قيم التداولات التي وصلت في بعض الجلسات، نتيجة تنفيذ بعض الصفقات إلى 10 مليارات جنيه.