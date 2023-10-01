خالد الجندي يروي توجيه النبي لابنته عندما طلبت خادمًا لتأدية أعمال المنزل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السيدة فاطمة الزهراء كانت من أحب أهل سيدنا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إليه، لافتا إلى أن السيدة فاطمة كانت تعمل في بيتها وكلت يديها ونصحها زوجها على بن أبي طالب بأن تطلب من النبي أن يجلب لها خادمة، وهي ابنة خير الخلق.

واستشهد خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، بحديث على بن أبي طالب عن السيدة فاطمة حين قال ألا أحدثك عني وعن فاطمة، إنها كانت عندي وكانت من أحب أهله (صلى الله عليه وآله) إليه، وإنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يديها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد... فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك ضرا ما أنت فيه من هذا العمل، فأتت النبي (صلى الله عليه وآله) فوجدت عنده حداثا فاستحت فانصرفت.

وتابع الجندي: "فقال علي (رضي الله عنه): فعلم النبي (صلى الله عليه وآله) أنها جاءت لحاجة، فقال علي (رضي الله عنه): فغدا علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحن في لفاعنا، فقال (صلى الله عليه وآله): السلام عليكم، فقلت: وعليك السلام يا رسول الله أدخل، فلم يعد أن يجلس عندنا، فقال (صلى الله عليه وآله): يا فاطمة، ما كانت حاجتك أمس عند محمد؟.، فقال علي (رضي الله عنه): فخشيت إن لم تجبه أن يقوم، فقلت: أنا والله أخبرك يا رسول الله، إنها استقت بالقربة حتى أثرت في صدرها، وجرت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها. وتابع: "سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- رد على ابنته: أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم، إذا أخذتما منامكما فسبحا ثلاثا وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين.