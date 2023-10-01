البحرية السنغالية تعترض قوارب المهاجرين مع مخاطر في الرحلة

قالت البحرية السنغالية، اليوم الأحد، إنها أوقفت قاربين آخرين يحملان 262 مهاجرا محتملا في وقت متأخر من الليلة السابقة ليصل العدد الإجمالي إلى 5 قوارب، تعرضه وانقذ زورق دورية تابع للبحرية أكثر من 600 شخص منذ يوم الخميس.

وقالت البحرية، إن من بين الذين تم إنقاذهم 26 امرأة و13 قاصرا وشاركت صورا لعشرات الأشخاص على متن قارب دورية وآخرين يجلسون في صفوف على رصيف.

وتأتي عمليات الإنقاذ المتتالية خلال موسم الصيف المزدحم عندما يتحدى آلاف المهاجرين مئات الأميال من المحيط الذي يفصل أفريقيا عن أوروبا كل عام في بحث يائس عن حياة أفضل.

وفي أغسطس، نجا 37 شخصًا فقط، بعد العثور على قارب مهاجرين يحمل 101 شخص من السنغال على غير هدى في المحيط دون وقود لأسابيع.

ومن السنغال، يغادرون قرى وبلدات الصيد على طول شواطئ المحيط الأطلسي في البلاد في سفن صيد مطلية بألوان زاهية إلى المحيط المفتوح، مكتظة بأشخاص ليس لديهم مأوى من العوامل الجوية.

وقال شهود إن قارب صيد آخر كان يقل أكثر من مئة شخص من جنوب البلاد جنح يوم السبت في مدينة سانت لويس الساحلية عندما أجبرته الرياح العاتية على الالتفاف.

وأظهرت مقاطع فيديو القارب تقذفه الأمواج بالقرب من الشاطئ بينما يقفز عشرات المهاجرين المحتملين ويحاولون السباحة إلى الشاطئ.

"كنا على الشاطئ تقشعر لها الأبدان عندما رأينا فجأة قرصا يصل وعلى متنه مهاجرون. عندما اقتربوا من الشاطئ ، كانوا يقفزون بشكل محموم في الماء.

قال فالو ندير ، أحد سكان سانت لويس البالغ من العمر 19 عاما، لقد هرعنا جميعا لمشاهدة هذا على الرغم من أنه أمر شائع هنا."



وأضاف أن المهاجرين يقفزون لتجنب الاعتقال من قبل البحرية، مضيفا أنهم يختلطون بالسكان ويختفون بمجرد وصولهم إلى اليابسة.

وصباح الأحد شاهد مراسل لرويترز، القارب المهجور على شاطئ سانت لويس وهو يجرده شبان يخططون لاستخدام الخشب لإعادة بناء قارب آخر.

المصدر: رويترز