موعد عزاء الراحل محمد فريد بمسجد الحامدية الشاذلية

تستقبل أسرة الفنان محمد فريد العزاء غدًا الإثنين بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين كشف عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، بعد معاناته الفترة الماضية من أزمة صحية وبقائه داخل العناية المركزة.

الفنان محمد فريد

وكانت كشفت ناهد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله إلى المستشفى، قائلاً إنه عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة.

وتابعت ناهد محمد فريد أنه بعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم، مما استدعى إلى نقل دم إليه، مشيرة: "خلص الكيس الأول من الدم ولكن القدر لم يمهله الوقت للشفاء.

الفنان محمد فريد

أعمال الفنان محمد فريد

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية