وفاة محمد فريد.. مرض تسبب في وفاته وطرق الوقاية منه

رحل الفنان محمد فريد بالأمس عن عالمنا إثر تعرضة لوعكه صحية والتي تسببت بحجزه بالرعاية المركزة، ويعتقد البعض أن سبب وفاته هو الإصابة بمرض السرطان، وفيما يلي نقدم لكم المرض الذي أُصيب به الفنان الذي لحقه إلى مثواه الأخير.

الفنان محمد فريد

أوضحت ابنة الفنان الراحل محمد فريد ناهد، أن والدها يعاني من نقص حاد في الهيموجلوبين بالدم، ما أدى إلى انخفاض الضغط وحدوث عدة مضاعفات، وهو مرض يعاني منه منذ فترة طويلة.

وظن البعض أن سبب وفاة الفنان محمد فريد هو الإصابة بمرض السرطان، على الرغم أن هذا المرض لم يُصيب به، وكانت تلك التخمينات نتيجة لإنتشار صورة له بدون شعر، ولكن في حقيقة الأمر أن هذه الصورة من أحد أعماله الفنية في فيلم "حار جاف صيفًا"، والذي كان يلعب من خلاله شخصية رجل مسن ويعاني من مرض السرطان.

أسباب نقص الهيموجلوبين في الدم

نقص الهيموجلوبين شائعًا بشكل كبير بين فئات عمرية مختلفة، ونقصه يدل على نقص الحديد (الأنيميا)، وبالتالي لا يستطيع الجسم الحصول على كمية أكسجين كافية.

طرق علاج نقص الهيموجلوبين في الدم

تناول الأطعمة الغنية بالحديد

قد يكون نقص الهيموجلوبين في الدم ناتجًا عن انخفاض مستويات الحديد في الجسم، بالتالي يجب الاهتمام بتلقي مكملاته الغذائية تحت إشراف الطبيب وتناول الأطعمة الغنية به، أبرزها:

الأسماك.

منتجات الصويا.

اللحوم.

الفواكه المجففة، مثل التمر والتين.

الخضراوات الورقية.

المكسرات.

البذور.

تحسين امتصاص الحديد في الجسم

استهلاك مصادر الحديد الطبيعية لا يكفي لتعويض نقص الهيموجلوبين في الدم، بل يراعى أيضًا تناول الأطعمة التي تحسن قدرة الجسم على امتصاصه، وتشمل ما يلي:

- الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل الحمضيات والطماطم والفراولة.

- الأطعمة الغنية بفيتامين أ والبيا كاروتين، مثل الجزر والبطاطا الحلوة والأسماك وقرع العسل والمانجو.