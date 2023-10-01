إلهام شاهين عن وفاة والدتها: معترضة على قضاء ربنا

أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل بعد حلولها ضيفة ببرنامج "كتاب الشهرة"، والذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر فضائية "الجديد"، لتعبر عن استيائها واعتراضها على وفاة والدتها.

إلهام شاهين ووالدتها

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تعلقها الشديد بوالدتها حتى بعد وفاتها، فكان خبر وفاتها كالصاعقة بالنسبة لها، موضحة: "أصعب شيء مر بحياتي.. وفاتها كسرني مبقاش في حاجة تفرحني قوي ولا تحزنني قوي".

وأضافت أنها تتحدث مع صورها كثيرًا مما خاف عليها أقاربها من الجنون، فكانت تشتكي من احتياجها إليها، قائلة: "مش عارفة أتقبل الوضع وأقبله.. جوايا اعتراض على حكم ربنا.. كنت أقوله خدني معاها.. يعني إن أنا أموت عادي لكن أقرب الناس ليا يموت مش عادي".

إلهام شاهين لم تندم على قرار الإجهاض

وعلى الجانب الآخر أشارت إلهام شاهين أنها لم تكن نادمة عن فكرة الإجهاض، لأن الأمومة عطاء وتضحية ويمكن تمارسها مع أشقائها أو أصدقائها المقربين، لأن العطاء والتضحية موجود لديها.

وأضافت إلهام: "راضية جدا عن فكرة عدم الإنجاب وأنا مش قد المسؤولية، كفاية مسؤوليات عاوزة أكون حرة وأعيش لفني، الفن بياخد وقتنا كله في أيام بنشتغل فيها 20 ساعة.. أمتى الواحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها على أولادها لازم يبقى في اختيار وأنا اخترت".

وفاة والد إلهام شاهين غير راض عنها

وفي سياق آخر، أوضحت الفنانة إلهام شاهين أن والدها توفى وهو لم يكن راضيًا عنها، حتى لحظة وفاته بسبب تعرضها للمشاكل خلال مسيرتها.

وأوضحت أنها عندما كانت تريد أن تطعمه خلال فترة مرضة عندما طلب منها الطبيب المعالج له ذلك وقام برمي الطبق في وجهها وهو ما أغضبها بشدة.

ولم تدرك إلهام شاهين أنه سيرحل بعد ذلك، فسيطر عليها العند، إذ استمرت في خلافها معه ولم تطلب منه أن يسامحها.