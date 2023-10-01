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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم The Equalizer 3 تتخطى 151 مليون دولار منذ طرحه

فيلم The Equalizer
فيلم The Equalizer 3

حصد فيلم The Equalizer 3 إيرادات وصلت إلى 151 مليونًا و308 آلاف دولار منذ طرحه يوم 1سبتمبر الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.

فيلم The Equalizer 3

إيرادات فيلم The Equalizer 3

وانقسمت الإيرادات بين 83 مليونا و987 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و67 مليونا و320 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

أحداث فيلم The Equalizer 3

يدور فيلم The Equalizer 3 منذ أن تخلى عن حياته كقاتل حكومي، ناضل روبرت ماكول (دينزل واشنطن) من أجل التوفيق بين الأشياء المروعة التي ارتكبها في الماضي، ويجد عزاء غريبًا في خدمة العدالة نيابة عن المضطهدين، حيث يجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله في جنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليينـ، وبينما تتحول الأحداث إلى أحداث مميتة، يعرف ماكول ما يجب عليه فعله، وهو أن يصبح حاميًا لأصدقائه من خلال مواجهة المافيا.

أبطال فيلم The Equalizer 3

الفيلم الجديد من بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينج، أوجينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.

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