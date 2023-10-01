السيسي للشعب: "عاوزين دولة .. ولا عاوزين أي حاجة؟" (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهاش إلا الأفكار، متطرقا عن التشغيل الاقتصادي قطاع النقل قائلا: "النقطة دي محل نقاش وخوف من المسؤولين والحكومة طيب فرحانين انكم افتتحتوها وجميلة ولا المهم تبقا جميلة؟ علشان تفضل جميلة يبقا التشغل يكون اقتصادي ..طيب الكلام ده تقولى وانت فيه انتخابات؟ ".

وقال "السيسي خلال كلمته في ثاني أيام جلسات "حكاية وطن"، اليوم الأحد، إنه :"انتوا عاوزين دولة ولا عاوزين اى حاجة ..هنضحك على بعض؟ ..عاوزين دولة علشان التريليون اللى اتصرفوا في قطاع السكة الحديد يجيب تريليون ولا 10 لا .. لو قلت لمستثمر تعالى وخش وخد القطار الكهربائى السريع اتكلف 25 مليار دولار هيقولي طيب التسعير هقوله لا منقدرش .. طيب خليه عندك بقا طيب أنت ملتزم تشغله وتعمله إحلال وصناعة وتدفع القرض حد يقولي طيب متعملوش طيب الموانئ متعملهاش طيب المناطق اللوجيستية منعملهاش.

وتابع :" "طيب عاوزين تبقوا بلد ازاى؟ .. عاوزين تاخده مكانكم على الخريطة ازاى؟ .. طيب الكلام ده بقوله علشان تعرف الدولة بتتعمل ازاى؟ طيب فيه أمثلة موجودة؟..عديت على دول افريقية كتير وشفتها ماكنت ماشية ازاى بسالهم بتقدموا دعم ازاى ووزير الخارجية يجيب تقارير يقدمها للناس ..وبسالهم بتقدموا دعم يقولي لا .. كهرباء لا .. بترول لا اكل يقولي لا طيب حاجة للزراعة بيقولي يمكن حاجة للاسمدة. بسال علشان اتعلم .. علشان اشوف بلدي هي كده ليه؟ علشان واحنا بنتكلم هنا معانا افاضل الناس .. مفكرين ومثقفين ومهتمين الشأن العام في مصر..اتكلمت في الموضوع ده قبل كده بشاركم الحوار وبتكلم .. الدولة حاجة تانية غير الكلام.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

انطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن

وتضمن جلسات مؤتمر حكاية وطن اليوم جلستان وهي "المشروعات القومية والبنية التحتية"، والأمن المائي والغذائي".

تفعيل المشاركة المجتمعية

ويأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

مجالات السياسة الخارجية

كما يستكمل مؤتمر حكاية وطن جلساته حتى غدًا الاثنين والذي يعد الاخير بجلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

رئيس الوزراء يستعرض إنجازات الدولة المصرية

وقد استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، وحضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد وأعقبها جلسة الطاقة.