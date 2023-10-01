السيسي: كنت زعلان على بلدي بعد حديث موشيه دايان (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن وزير الدفاع الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر موشيه دايان، قال في عام 1967 إن الضربة التي تلقتها مصر لن يقوم منها الجيش المصري إلا بعد 50 سنة.

وتابع "السيسي" خلال كلمته في ثاني أيام جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الأحد، "أنا كنت زعلان جدًا على بلدي وقلت معقول عقبال ما نستعيد عافيتنا ناخد 50 سنة؟.. معقول كنت بتفكر كده وأنت عندك 13 سنة؟".

انطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن:

تضمن جلسات مؤتمر حكاية وطن اليوم جلستين وهي "المشروعات القومية والبنية التحتية"، والأمن المائي والغذائي".

تفعيل المشاركة المجتمعية:

يأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

مجالات السياسة الخارجية:

كما يستكمل مؤتمر حكاية وطن جلساته حتى غدًا الإثنين والذي يعد الأخير بجلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

رئيس الوزراء يستعرض إنجازات الدولة المصرية:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، وحضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد وأعقبها جلسة الطاقة.