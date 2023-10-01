غزل المحلة يقتنص نقطة بشق الأنفس مع حرس الحدود في دوري المحترفين

حسم التعادل الإيجابي بين غزل المحلة و حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري المحترفين .

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سجل محمود ممدوح لاعب حرس الحدود الهدف الأول في شباك عمرو شعبان في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة الشوط الأول بتقدم حرس الحدود على غزل المحلة

بدأ خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة في الضغط المبكر على دفاعات حرس الحدود لتسجيل هدف التعادل .

وسجل رجب مارو هدف التعادل لصالح غزل المحلة في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني .

بدأ تشكيل غزل المحلة

عمرو شعبـان وعمرو الجزار وأحمد طارق وعبد الرحمن بودي وعمـوري وبيسـو ومحمد جابر وخالد الأخميمي ويوسف بيبو وعبده يحيـى وأسامة خليل.

تشكيل حرس الحدود

محمد فوزي وخالد سامي وحامد الجابري ومحمود ممدوح وأحمد شديد ومصطفى جمال ويحيى حامد وإبراهيم القاضي وعبد الرؤوف زيكا وجلال الشرقاوي ومحمد القط.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين غزل المحلة و وحرس الحدود .

بهذه النتيجة ، رفع فريق غزل المحلة من رصيده عند النقطة 4 من عمر مسابقة دوري المحترفين ، فيما رفع أيضًا غزل المحلة من رصيده عنده النقطة الرابعة .