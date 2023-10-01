نجم الفتح يقود تشكيل الجولة الثامنة في الدوري السعودي

يقود النجم الإسباني كريستيان تيو نجم نادي الفتح تشكيل الجولة الثامنة في الدوري السعودي، وذلك بعدما حقق فريقه الانتصار بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على نادي الوحدة، ليحصل على أعلى تقييم في الجولة بعدما سجل هاتريك.

وشهد تشكيل الجولة الثامنة في الدوري السعودي وجود لاعبين من أندية الهلال والنصر والفتح وضمك ولاعب وحيد من اندية الشباب والرائد والأخدود.

حصل كريستيان تيو على أعلى تقييم في الجولة بـ 9.3 درجة وكان زميله مراد باتنا صاحب ثاني اعلى تقييم في الجولة بـ 8.7 درجة.

تشكيل الجولة الثامنة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: كيم سيونج جيو "الشباب".

في خط الدفاع: بورخا "الاخدود" وشافعي "ضمك" وكوليبالي "الهلال".

في خط الوسط: بروزوفيتش "النصر" مراد باتنا "الفتح" سيرجي سافيتش "الهلال" ستانشيتش "ضمك" كريستيان تيلو "الفتح".

في خط الهجوم: أندريون تاليسكا "النصر" كريم بركاوي "الرائد".

تقام الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين يوم يوم الخميس المقبلة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم السبت، وتعتبر قمة مواجهات الجولة بين فريقي الاهلي والاتحاد في التاسعة مساءً.