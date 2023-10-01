برقية للرئيس السيسي بثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجية

أرسل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجية.

جاء في نص البرقية إن مجلس النواب وهو يبدأ دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الثاني يتقدم إليكم بخالص التقدير والعرفان على ما تبذلونه من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن.

ويؤكد مجلس النواب على دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدة، الداخلية، الإقليمية، والعالمية، مستهدفين بها أمن المواطن واستقرار الوطن.

ويثمن المجلس جهودكم المتواصلة من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ويؤكد المجلس على ثقته في أن الدولة المصرية - بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين- قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء جمهوريتنا الجديدة.

كما يشيد المجلس بجهودكم وتحركاتكم على الساحة الخارجية، وحرصكم على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة بلادنا.

وختاماً.. يسعدني بالأصالة عن نفسي وعن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة احتفال مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزاً لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن.