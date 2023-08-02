محافظ جنوب سيناء يدعو المجلس العالمي للتسامح والسلام لزيارة سانت كاترين

على هامش مشاركتة في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث المنعقد في الفترة من 31/7 الى 1/8/2023 بمدينة صلالة التابعة لمحافظة ظفار بسلطنه عمان .

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء برئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام احمد بن محمد الجروان والدكتور احمد فولي عضو المجلس العالمي للتسامح والسلام .

وتم بحث اليات التعاون بين الجانبين من اجل عقد مؤتمر دولي للتسامح والسلام بمدينه سانت كاترين خلال الفترة المقبلة.

ياتي ذلك في اطار الجولات المكوكيه التي يقوم بها محافظ جنوب سيناء لبعض دول المنطقه من اجل تنشيط السياحة وتسويق المدن السياحية بالمحافظة .