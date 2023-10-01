6 لاعبين ولاعبات يخوضون الأدوار الإقصائية بالقوس والسهم في دورة الالعاب الآسيوية

نجح منتخبنا الوطني للقوس والسهم في التأهل إلى الأدوار الإقصائية عقب تحقيق أرقام التأهل في مرحلة التصفيات التمهيدية ضمن منافسات دورة الالعاب الآسيوية الـ19 التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة (23 سبتمبر – 8 أكتوبر) بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وتشارك فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية، إذ حصد عبد الله الكتبي 629 نقطة في مسابقة القوس المحدب التي شارك فيها 84 لاعب محققاً المركز الـ37 ليتأهل رفقة 50 لاعب إلى الدور المقبل.

القوس والسهم يعبر مرحلة التصفيات في دورة الالعاب الآسيوية

كما تأهلت كذلك كلّ من آمنة العوضي وجومانة النجار إلى الدور الإقصائي بمسابقة القوس المركب حيث حققت الأولى المركز الـ35 برصيد 669 نقطة، فيما حصدت الأخيرة 625 نقطة في المركز الـ50.

واستطاع عبدالله الكتبي خلال منافسات دورة الالعاب الآسيوية كسر رقمه الشخصي السابق في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية برصيد 627 نقطة، كما نجحت آمنة العوضي في كسر رقمها كذلك برصيد 654 نقطة الذي تحقق عند مشاركتها في بطولة العالم للشباب بإيرلندا.

كما تأهل محمد صالح مبارك إلى دور الـ32 عقب تحقيق 667 نقطة، كما تأهلت إلى دور الـ32 كل من عائشة آل علي برصيد 618 نقطة، وحصة العوضي برصيد 538 نقطة.

وصرّح عبد الله الكتبي لاعب منتخبنا الوطني للقوس والسهم أن المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية على مستوى عال نظرا لمشاركة العديد من الأبطال العالميين و الأولمبيين، ما يشكل فرصة ممتازة للاعبين للاحتكاك معهم وتحسين قدراتهم، وقال: على الصعيد الشخصي نجحت في كسر رقمي السابق، وأتطلع أن أستمر في تقديم مستويات جيدة و أتمكن من التأهل إلى الأدوار المتقدمة وتحقيق ميدالية للإمارات.

وأضاف: وسط هذه المشاركة المكثفة من الأبطال الأولمبيين، نطمح للوصول إلى المراكز المتقدمة، حظوظنا صعبة بالنظر إلى شدة المنافسة وقوتها ولكن كل شيء ممكن ونتمنى أن نحقق ما نتطلع إليه.

وأوضح الكتبي أن دورة الالعاب الآسيوية تعد محطة مهمة قبل المشاركة في البطولة العربية منتصف شهر أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية، والبطولة الآسيوية في تايلند نوفمبر المقبل وهي مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.