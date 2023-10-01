"ميريت الثقافية".. ملفان عن الاستشراق الجديد والتجربة الإبداعية لحمدي أبو جليل

صدر العدد رقم 58- أكتوبر 2023، من مجلة "ميريت الثقافية"؛ مجلة كل التنويريين العرب، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر بصيغة pdf، المدير العام الناشر محمد هاشم، المؤسس ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

وقد تضمن العدد ملفين كبيرين، أحدهما فكري والآخر أدبي:

الاستشراق الجديد

الملف الأول: جاء في باب "الملف الثقافي" وهو ملف فكري بعنوان "الشرق المسلم بين الاستشراق والاستشراق الجديد"، أعدته وشاركت فيه الدكتورة سامية سلَّام أستاذ الفلسلفة الإسلامية بجامعة بني سويف، وتضمن أحد عشر مقالًا كالآتي: الاستشراق والفلسفة الإسلامية للدكتورة سامية سلَّام، قراءة نقدية لأبرز كتاب في تراجم المستشرقين للدكتور حسام أحمد عبد الظاهر، منهجية البحث الاستشراقي عند إدوارد سعيد للدكتور ماهر عبد المحسن، الاستشراق الجديد وأطروحات الإمبريالية الجديدة للدكتور كمال المصري، الجانب الإيجابي للاستشراق.. وأثره في إعادة النظر في المسلَّمات المغلوطة بقلم سامح عسكر، تمثيل الاستشراق للحضارة العربية الإسلامية.. أرنولد توينبي نموذجًا للدكتور قاسم المحبشي (من اليمن)، الاستعراب الإسباني والبحث عن الموضوعية للدكتور شريف الدين بن دوبه (من الجزائر)، الاستشراق.. هل يجعله شكله المثير للشبهات المتَّهم الجاهز دومًا؟ بقلم بوران خليل (من سوريا)، مدرسة بنو كوديرا والتاريخ الأندلسي للدكتور فؤاد كبداني (من الجزائر)، التراث الجزائري من منظور استشراقي.. غايتان دلفان أنموذجًا للدكتور تقي الدين بوكعبر (من الجزائر)، ونماذج من نقد الاستشراق للدكتورة فادية سمير السيد.

أساطير "حمدي أبو جليل"



الملف الثاني جاء في ملف "رؤى نقدية" ضمن باب "إبداع ومبدعون" بعنوان "حمدي أبو جليل.. الذي صنع الأساطير وهدمها!"، وهو ملف خاص من إعداد عادل سميح، تضمن سبعة مقالات تناولت جوانب متعددة من الأعمال الإبداعية للروائي الكبير الراحل حمدي أبو جليل (1967- 2023): التاريخ الإسلامي وروايته.. تفكيك رواية حمدي أبو جليل الأخرى للدكتور محمد إبراهيم عبد العال، شعرية السرد شعرية النص.. حمدي أبو جليل وسيرة الكائنات في أسراب النمل للدكتور محمد زيدان، البطل الضد والبعد السيري.. في رواية" الفاعل" لحمدي أبو جليل للدكتورة هويدا صالح، قيام وانهيار الصاد شين.. فوضى الفناء الخلفي للعالم بقلم د.شريف صالح، مفهوم الرواية والسخرية لدى حمدي ابو جليل بقلم صبحي موسى، السارد المشارك في رواية "لصوص متقاعدون" لحمدي أبو جليل للدكتور عايدي علي جمعة، جماليات العشوائية المنضبطة في "قيام وانهيار الصاد شين" بقلم سمير درويش، بالإضافة إلى قصيدة بالعامية المصرية مهداة إلى حمدي أبو جليل للشاعر محمد حسني إبراهيم.

***

في "الافتتاحية" يواصل رئيس التحرير نشر فصول كتابه الجديد -تحت الطبع- الذي يناقش فيه السرديات الدينية التي أنتجها البشر، والتي وردت في الكتب المقدسة، من منظور ثقافي، ومدى تأثيرها على واقع الحياة المعاصرة ومستجداتها.

إبداع ومبدعون

باب "الشعر" تضمن اثنتا عشرة قصيدة للشعراء: وديع سعادة (مخطوط بخط يده)، السعيد المصري، سالم الشبانه، الضوي محمد الضوي، كمال علي مهدي، عبير زكي، عامر الطيب (من العراق)، ممدوح التايب، أشجان حمدي، علاء الدين مصطفى، رشيد طالبي علوي (من المغرب)، وعبد الكريم هداد (عراقي يقيم في السويد).

ويحتوي باب "القصة" على إحدى عشرة قصة قصيرة للأدباء والكُتَّاب: سمير الفيل، أشرف الصباغ، وحيد الطويلة (مقاطع من سيرة ذاتية)، حمدي عبد الرحيم، هاني القط، أمل سالم، ثناء حسن، رأفت حكمت (من سوريا)، دُنى غالي (عراقية تقيم في كوبنهاجن)، شيرين طلعت، ومايسة سالم.

أما باب "نون النسوة" فقد تم تخصيصه هذا العدد لتقديم قراءات في ديوان "تمامًا كما أفعل الآن" للشاعرة سناء مصطفى، وتضمن خمسة مقالات على النحو الآتي: سلطة النص بين لغة الأنثى وأبوية الرجل للدكتور شعيب خلف، "تماما كما أفعل الآن" وشعرية الخاطرة اليومية للدكتورة ناهد راحيل، اكتشاف الذات عبر تمثيلات الآخر للدكتورة سحر محمد فتحي، المفارقة وتأسيس مركزية الهامش للدكتورة غادة كمال سويلم، وتحولات الرؤية الأنثوية في شعر سناء مصطفى بقلم مريم أشرف طاهر.

ثقافات وفنون



باب "تجديد الخطاب" في هذا العدد تضمن مقالين: عربان الشتات ومشروع إعادة توطينهم في السودان بقلم الدكتور الدرديري محمد أحمد (وزير الخارجية السوداني الأسبق)، وابن القِريَة.. خطيب بليغ قتله الحجَّاج للدكتور أيمن عيسى.

وقد تضمن باب "حول العالم" ترجمتين، فقد ترجم طارق فراج مقالًا بعنوان "كيف تعامل المستشرقون مع القرآن كنص؟" بقلم راشيل فريدمان مُدرِّسة في برنامج اللغة العربية والثقافات الإسلامية بجامعة كالجاري الكندية منذ عام 2017، وترجم حسام جاسم (من العراق) مقالًا بعنوان "الإلحاد والجندر والجنسانية" كتبته ميلاني بروستر، الأستاذة المساعدة في علم النفس والتعليم بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، وتعمل في العديد من المشاريع المتعلقة بتجارب التمييز في مكان العمل في أوساط مجتمع الميم.

باب "ثقافات وفنون" تضمن حوارًا أجراه سمير درويش مع الناقد الدكتور محمد عليم بعنوان "النقد يتراجع في ظل التردي، والدولة التي تلاحق الفكر الجاد وتقمعه، لا يمكنها أن تنافس بجسارة في المحافل الأدبية!"، وفي ملف "فنون" كتب فوزي تليلي (من تونس) بعنوان: تأمُّل روحاني في "خيميائية" الخرف.. في تجربة "سارة بن عطية"، وفي ملف "كتب" مقال فرج مجاهد عبد الوهاب بعنوان" على "أجنحة الفراشة".. محمد سلماوي يشعل قنديل الثورة.

***

لوحة الغلاف والرسوم المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنان السوداني الهميم الماحي (1990)، الرسوم المصاحبة لمواد باب "نون النسوة" للفنان المصري مصطفى عبد المعطي (1938)، والصور الفوتوغرافية في مداخل الأبواب والغلاف الثاني للفوتوغرافي المصري أحمد فيلكس (Kota).

يذكر أن هيئة تحرير مجلة "ميريت الثقافية" تتكون من سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والتنفيذ الفني إسلام يونس.