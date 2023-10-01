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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

داليا مبارك تشعل مسرح جدة بمهرجان لحن المملكة

داليا مبارك
داليا مبارك

أحيت الفنانة داليا مبارك، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 30 سبتمبر، على مسرح سوبر دوم بمدينة جدة السعودية، ضمن سلسلة حفلات مهرجان لحن المملكة.

داليا مبارك 

وافتتحت داليا مبارك، ثالث ليالي حفل مهرجان لحن المملكة، بالسعودية، قبل أن يطلق الفنان طلال سلامة في الجزء الثاني من الحفل، ويختتم الليلة الفنان عبادي الجوهر.

وأدت داليا مبارك، سلسلة من الأغاني التي أطربت الجمهور، في الليلة الثالثة من مهرجان لحن المملكة، ومن بين هذه الأغاني: "عاش من شافك، أبكي على ما جرى"، وغيرها من الأغاني.

أحدث أغاني داليا مبارك

في شهر مارس الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة داليا مبارك الجديدة، التي تحمل اسم محد عارف، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية محد عارف للمطربة داليا مبارك، من كلمات: منصور الشادي، الحان: حمد الخضر، توزيع: هشام السكران، ايقاع: ابراهيم حسن، مكس وماستر: جاسم محمد.


يشار إلى أنه في أول فبراير الماضي، طرحت المطربة السعودية داليا مبارك، اليوم، كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "عشرة سنين"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الرقمية والإذاعات.

الأغنية كلمات أحمد جاد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، ورؤية فنية محمد حامد، وإنتاج كاسيت، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

https://youtu.be/KcQrsVMeSyI?si=W8JPtemXZeBgOCNY

أغنية غيابي واجعك

وطرحت داليا مؤخرا أغنية "غيابي واجعك"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

يذكر أن داليا طرحت منذ عدة أشهر أولى أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان "اللي يمشي عادي"، وحققت 55 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

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