تأكيدًا لـ الوفد.. أبها يعلن رحيل مدربه والكشف عن بديله

أعلن نادي أبها رحيل المدرب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني للفريق، بعد المستوى الضعيف الذي ظهر عليه الفريق في الفترة الماضية وابتعاده عن مراكز المنافسة.

أبها يعلن رحيل تشيسلاف ميشنيفيتش والكشف عن بديله

ونشر نادي أبها من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة النادي قررت تكليف المدرب جورج تيميش بالإشراف على الفريق الأول، وسيتولى تيميش المهمة اعتباراً من هذا اليوم الأحد.

وتابع بيان نادي أبها عن إقالة تشيسلاف ميشنيفيتش، أنها قدمت الشكر للمدرب البولندي ومساعديه على ما بذلوه من جهود خلال الفترة السابقة.

يحتل نادي أبها المركز السادس عشر في الترتيب برصيد 6 نقاط جمعها من الانتصار في مواجهتين وخسارة 6 مواجهات، ويمتلك الفريق أضعف خط هجوم في المسابقة.

كانت إدارة نادي أبها قد عقدت اجتماع طارئ قبل خمسة أيام للحديث مع المدرب حول اسباب هبوط مستوى الفريق والهزلئم المتكررة في الموسم الحالي عكس الموسم الماضي.

اجتماع طارئ في نادي أبها السعودي