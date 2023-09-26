اجتماع طارئ في نادي أبها السعودي

عقد فهد آل مفرح، نائب رئيس نادي أبها السعودي والمشرف العام على فريق الكرة الأول لكرة القدم، اجتماعًا طارئًا مع الجهاز الفني واللاعبين لمناقشة الهبوط الكبير في نتائج ومستوى الفريق في الموسم الحالي من دوري المحترفين السعودي.

يحتل فريق أبها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، والتي جمعها من الفوز في مواجهتين عقب الهزيمة في 5 مباريات استقبلت شباكه خلالها 13 هدفًا.

اجتماع في أبها لمناقشة هبوط مستوى الفريق:

أصبح نادي أبها في موقف صعب بعد مرور سبع جولات من دوري المحترفين، بجانب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق في المواجهات الماضية بغياب النجم التونسي سعد بقير والعراقي سعد ناطق بالإضافة إلى عبدالإله الشمري.

ناقش آل مفرح اللاعبين والجهازين الفني والإداري في الفريق، نتائج السماوي في المواجهات الماضية من دوري روشن السعودي، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

مباراة أبها المقبلة ستكون أمام فريق الرياض في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.