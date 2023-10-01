الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس أركان القوات المسلحة يشهد تنفيذ بيان عملي لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

بوابة الوفد الإلكترونية

 شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانًا عمليًا لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز قيادة خارجي ذي مستويين بالجيش الثاني

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الفريق أسامة عسكر يتفقد إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية 



 بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أ ح محمـد ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، أشار خلالها إلى حرص
القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لتشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى كافة 
لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.
 


 تضمن البيان عرضًا ملخصًا لفكرة البيان والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لأرض الاصطفاف، وكذلك استعراض عدد من المراحل التدريبية المخططة لمختلف الأسلحة والتخصصات المشاركة.
 

 ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للعناصر المشاركة كافة، وناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالبيان
فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها، مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة مما عكس مستوى الاستعداد القتالى العالى والاحترافية فى تنفيذ المهام. 

حضر تنفيذ البيان عدد من قادة القوات المسلحة. 

 

 

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