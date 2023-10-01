رئيس أركان القوات المسلحة يشهد تنفيذ بيان عملي لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانًا عمليًا لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.





بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أ ح محمـد ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، أشار خلالها إلى حرص

القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لتشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى كافة

لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.





تضمن البيان عرضًا ملخصًا لفكرة البيان والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لأرض الاصطفاف، وكذلك استعراض عدد من المراحل التدريبية المخططة لمختلف الأسلحة والتخصصات المشاركة.



ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للعناصر المشاركة كافة، وناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالبيان

فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها، مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة مما عكس مستوى الاستعداد القتالى العالى والاحترافية فى تنفيذ المهام.



حضر تنفيذ البيان عدد من قادة القوات المسلحة.