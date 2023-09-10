الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الفريق أسامة عسكر يتفقد إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية 

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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بدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الإستعداد القتالى الدائم والكفاءة العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن .

تضمنت المرحلة عرضاً للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى ، أعقبها المرور على مناطق التدريب للوحدات حيث تم إستعراض إجراءات التدريب التكتيكى لمراحل المشروع المختلفة . 

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع ، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم ، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال المنطقة المركزية العسكرية ، حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة .
 

 

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