حصاد الجولة في الدوري السعودي.. الهلال يستعيد الصدارة ورونالدو على القمة والفيحاء ملك "السلبيات"

انتهت منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي شهدت الكثير من الإثارة باستعادة نادي الهلال صدارة الترتيب وتعزيز رونالدو تصدره للأكثر مساهمة حتى الآن.

أقيمت مواجهات الجولة الثامنة على يومين ولم تشهد سوى تعادلين فقط، مع تسجيل الأندية 21 هدف فيها أقل من الجولة الماضية.

الهلال يستعيد الصدارة من الاتحاد

نجح نادي نادي الهلال في استعادة صدارة ترتيب الدوري والتي فقدها في الجولة الماضية لصالح نادي الاتحاد، وحقق الهلال الفوز على نظيره الشباب بهدفين دون مقابل ويستغل تعادل الاتحاد والاهلي والاتفاق ليستقر في المركز الاول.

الهلال في المركز الاول 20 نقطة

الاتحاد في المركز الثاني 19 نقطة

التعاون في المركز الثالث 19 نقطة

رونالدو يتصدر ويعطى النصر رقم مميز

نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف وصناعة أخر في فوز النصر على الطائي 2-1 ليرفع رصيده إلى 10 على الصدارة بالإضافة إلى 5 أهداف صنعها مهاجم أصفر الرياض متصدرًا أيضًا، ليمتلك العالمي أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن بـ 24 هدف.

الفيحاء الأكثر تعادلًا سلبيًا

شهدت مباريات الدوري هذا الموسم 2023-2024 4 مواجهات انتهت بالتعادل السلبي كان نادي الفيحاء طرفًا في 3 مواجهات منها، ليكون ملك السلبيات بعدما تعادل مع الحزم في الجولة الثالثة على ملعبه وفي الجولة الخامسة أمام نادي الرائد وفي الجولة الثامنة أمام نادي الاتحاد، الغرب في الأمر أن الثلاثة تعادلات كانت على ملعبه الملك فهد، اما عن التعادل الرابع فكان من نصيب مواجهة الهلي ضد الاتفاق.

سانتوس الكثر حصولًا على البطاقات الصفراء

يعتبر إياجو سانتوس مدافع نادي الشباب الاكثر حصولًا على البطاقات الصفراء هذا الموسم بـ 4 حتى الآن، بالتساوي مع عيد محمد لاعب نادي الأخدود، وهناك 41 بطاقة صفراء تم احتسابها على 13 لاعب فقط في 8 جولات.

وتعتبر الجولة الثامنة على الثانية على التوالي التي لم تشهد بطاقات حمراء بعد الجولة السادسة التي شهدت 6 بطاقات حمراء.

ستقام مباريات الجولة المقبلة من دوري روشن على ثلاثة أيام بداية من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر حتى يوم السبت، وتعتبر كلاسيكو وديربي جدة بين الأهلي والاتحاد هو الأبرز.