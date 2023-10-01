الأحد 01 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى" (شاهد)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه: "لولا أحداث 2011 لما كان لسد النهضة أن يكون".

 

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وأضاف "السيسي" خلال كلمته في ثاني جلسات "حكاية وطن"، اليوم الأحد، أن :"سد النهضة اتبنى بعد أحداث 2011 ولولا هذه الأحداث ما كانش اتبنى".

وتابع أنه: "عملنا 300 ألف وحدة سكنية بـ85 مليار جنيه وفرشنا الوحدات دي”، قائلًا: "الكلام ده احنا اتكلمنا عنه كتير.. وكان الهدف منه ان احنا كدولة نعبر لأهالنا اللي ظروفهم صعبة عن ان احنا مش هنسيبهم".

 

وانطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن: 

 تضمن جلسات مؤتمر حكاية وطن اليوم جلستين وهي "المشروعات القومية والبنية التحتية"، والأمن المائي والغذائي".

 

تفعيل المشاركة المجتمعية: 

 يأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

 

مجالات السياسة الخارجية: 

 كما يستكمل مؤتمر حكاية وطن جلساته حتى غدٍ الإثنين، الذي يعد الأخير، بجلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

 

رئيس الوزراء يستعرض إنجازات الدولة المصرية:

 استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، وحضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد وأعقبها جلسة الطاقة.

 

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