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الأحد 01 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: "الغلبان في الشارع له في مصر مثلي وعليه اللي عليا" (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “إن استكشافات الآبار الغازية لو توقفت لمدة سنة؛ سيكون لها تأثير كبير للغاية على قطاع الكهرباء، مضيفًا:”إحنا بنطلع 1.7 مليون مكافئ في اليوم المشكلة إن هذه الكمية لا تكفينا". ‏

 أضاف "السيسي" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن: “بالفعل كان يحدث انقطاع في التيار الكهربائي لأن الأسعار الخاصة بالغاز تضاعفت ونحن نحتاج إلى الدولار، ويجب أن نتحمل ذلك ولن نكن نستطيع أن نقوم بالاستلاف اكثر من ذلك، ونحن نحتاج دولار بسبب مشتقات البترول التي نشتريها”.

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وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين، قائلًا: "اسمعوا يا مصريين اوعوا تداروا وشكم مني، اسمعوا اللي بقولكم عليه واعرفوا، دا بتاعكم مش بتاعي أنا، دا بتاع مصر بلدنا كلنا ولينا فيها كلنا زي بعض والغلبان اللي ماشي في الشارع ليه فيها زيي وعليه اللي عليا".

 أضاف، أنه في حال دخول المواطن إلى البنزينة ولم يجد الوقود سوف يقول أن الحكومة ووزير البترول هما السبب في ذلك.

 

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