الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بحضور السيسي (بث مباشر)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

حرصا من بوابة الوفد، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم بثا مباشرا لفعاليات جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلا عن قناة "إكسترا نيوز".

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برلماني: مؤتمر "حكاية وطن" رؤية جديدة وخارطة طريق لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

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يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة. 

تعزيز الحوار مع المواطنين

 يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب، ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

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