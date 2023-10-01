مُلابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل حقيبة أحد الأشخاص بأسيوط .. وضبط مرتكب الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (مدير إحدى شركات نقل الأموال –الكائنة بدائرة القسم)بإكتشافه فقد حقيبة بداخلها مبلغ مالى (غير مُحدد) مرتجع إحدى ماكينات الصرف الخاصة بأحد البنوك والـمُثبتة على إحدى الحوائط بدائرة القسم ، وذلك عقب عودة مأمورية تغذية ماكينات الصرف الآلى ، وإتهم (قائد سيارة نقل الأموال –له معلومات جنائية - مقيم دائرة قسم أول أسيوط ).

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (قائد سيارة نقل الأموال سالف الذكر) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ومغافلة زملائه ( طاقم السيارة ) حال تسليمهم الحقائب المالية بمقر الشركة وإحتفاظه بالحقيبة المُبلغ بفقدها داخل السيارة ، ثم توجه لعمل الصيانة للسيارة وعقب ذلك توجه لمنزله وقام بإخفاء الحقيبة.

كما تم بإرشاده العثور على الحقيبة وتبين أنها مغلقة بقفل الشركة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.