ضبط 227 قضية مُخدرات و98 قطعة سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(227) قضية مخدرات ، (98) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (62484) حكم قضائى متنوع.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (227) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (260) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (120,610 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (44,300كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,161 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14,250كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (3,890 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,230 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,040 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (160 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (85جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (50 جرام)

عدد (5659) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (98 قطعة سلاح نارى بحوزة 87 متهم).. وذلك على النحو التالى :

(20) بندقية آلية.

(19) بندقية خرطوش .

(5) طبنجات.

(54) فرد محلى .

(571) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة .

(190) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (62484) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(179) حكم جناية.

(19475) حكم حبس جزئى.

(3445) حكم حبس مستأنف.

(31042) حكم غرامة.

(8343) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضمت(11) متهم إرتكبوا (9) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (20) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (201) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : ضبط (6) دراجات نارية وسيارة مُبلغ بسرقتهم .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (16417) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.