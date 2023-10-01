الداخلية تنجح في ضبط متهم محكوم عليه بالجبس 86 سنة
شنت قطاع الأمن العام حملة موسعة على شرطة ببا ببنى سويف؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين؛ لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وحققت الحملة النتائج الإجابية التالية، ضبط كاتب بوحدة محلية- مقيم بدائرة مركز شرطة بباببنى سويف) هارب من تنفيذ عدد 45 حكم قضائى فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من " 86 سنة".
وضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة بباببنى سويف، هارب من تنفيذ عدد 53 حكم قضائى فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من " 47 سنة".
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.