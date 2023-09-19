أمن أسيوط يضبط "جرينوف" وأسلحة نارية متعددة

تواصلت الجهود الأمنية في محافظة أسيوط لمكافحة جرائم السلاح غير المشروع وتجارة المخدرات.

إذْ تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من تنفيذ عمليات ناجحة عدة أسفرت عن ضبط 32 قضية تتعلق بحيازة الأسلحة النارية غير القانونية.

قد تم ضبط تشكيلة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك اثنين من رشاشات الجرينوف و10 بنادق آلية و10 بنادق خرطوش و13 فردًا محليًّا و2 من الطبنجات بالإضافة إلى عدد من الطلقات ذات أعيرة مختلفة، وجميعها بحوزة 32 من المتهمين، 22 منهم لديهم سوابق جنائية.

تفكيك 4 شبكات لتجارة المخدرات:

بالإضافة إلى ذلك، تم تفكيك 4 شبكات لتجارة المخدرات، فقد تم ضبط 4 قضايا تتعلق بتجارة المواد المخدرة، إذْ تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات المختلفة، تم ضبط 1,160 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو بحوزة 4 متهمين، وهؤلاء المشتبه بهم يتمتعون بسوابق جنائية وشهرة في أنشطة إجرامية.

علاوة على ذلك، تم تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية المتنوعة، إذْ تم تنفيذ 398 حكمًا قضائيًّا في مختلف القضايا بنجاح، هذه العمليات أسهمت بشكل كبير في تقويض أنشطة الجريمة والحد من انتشار التجارة غير القانونية للأسلحة النارية والمخدرات وذلك في إطار السعي لتطبيق العدالة وتحقيق العدالة وإحقاق القانون في المحافظة.

يعكس هذا الإنجاز الكبير التزام الأجهزة الأمنية بتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، يكمن الهدف الرئيسي لهذه العمليات في الحفاظ على سلامة المواطنين ومكافحة الجريمة المنظمة، يستحق رجال الأمن الشكر والتقدير على جهودهم المستمرة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

تأتي هذه الجهود المستمرة في سياق الحرب المستمرة على الجريمة في جميع أنحاء مصر، إذْ تعتبر محافظة أسيوط واحدة من المناطق التي يتم تكثيف الجهود الأمنية فيها، بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العام.

تعكس هذه النتائج الإيجابية التزام الأمن العام والشرطة بحماية المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، وتشكل هذه الإنجازات خطوة مهمة في طريق القضاء على الجريمة وتطهير المجتمع من الأفعال غير القانونية.