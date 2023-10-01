رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

يبحث الكثير من ذوى الاحتياجات الخاصة عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، والذي تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن إصدارها المرحلة الثالثة من كارت الخدمات المتكاملة ٢٠٢٣ تحت عنوان"هنوصلك" التي ستغطي جميع المحافظات، وذلك لمساعدة اصحاب الهمم و ذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــــا.

وفي حالة كانت النتيجة الرفض، يمكن تقديم تظلم ورقي عبر مراكز التظلمات بديوان الوزارة أو بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، أو عبر مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي

كتابة بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

النقر على كلمة " بحث".

فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة.

وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

تمنح البطاقة خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

خصومات على الأندية الرياضية.

الإعفاء من الضرائب.

الحصول على سكن حكومي.

الدمج في المدارس.

الجمع بين معاشين.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

الكشف المجاني في المستشفيات.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين